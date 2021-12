Brabantia wil groei versnellen met overname Spaanse branchegenoot

Het is de tweede overname van Brabantia dat in 2017 het Eindhovense designlabel Dutchdeluxes overnam. Zowel Dutchdeluxes als Lékué blijven als zelfstandig merk bestaan. Het bedrijf heeft de ambitie om in de toekomst nog een aantal overnames doen om zo de groei in de komende jaren te versnellen.

Momenteel worden de producten van Lékué in zeventig landen verkocht met de focus op Zuid-Europa. Met Brabantia kan Lékué verder groeien en de marktpositie in Noord-Europa uitbouwen, terwijl Brabantia door de overname van Lékué gebruik kan gaan maken van de logistieke hub in Zuid-Europa. Dit biedt het Brabantse familiebedrijf de mogelijkheid om nog sneller te groeien in onder andere Frankrijk en Spanje.

Brabantia is in 1919 gestart als Van Elderen & Co in Aalst met de productie van melkbussen, kannen, zeven en trechters. Gedurende de jaren is Brabantia uitgegroeid tot een wereldwijd producent van huishoudelijke producten. Onder leiding van huidig ceo Tijn van Elderen (vierde generatie) is Brabantia meer aandacht gaan besteden aan design. In 2020 zag het bedrijf (duizend werknemers, jaaromzet €143,5 miljoen) zijn verkopen met 25% stijgen.