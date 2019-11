KBC verhoogt koersdoel Besi

Amsterdam - Analisten van KBC Securities zijn positiever over de winst per aandeel die BE Semiconductor Industries (Besi) de komende jaren zal boeken. De toeleverancier aan de chipindustrie zette volgens de marktkenners beter dan verwachte omzetcijfers in het derde kwartaal neer. Het koersdoel van Besi bij KBC gaat daarom omhoog van 33 euro naar 38 euro.