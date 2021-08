Premium Het beste van De Telegraaf

Column: corona verpest dé Fed-conferentie

Door Edin Mujagić

Ze zouden er normaliter al zijn, presidenten van de belangrijke centrale banken in de wereld. ’Er’ is in het stadje Jackson in de Amerikaanse staat Wyoming. Elk jaar wordt daar, of meer precies, in de Jackson Lake Lodge resort, dé centrale bank conferentie gehouden, die van de regionale centrale bank in Kansas City.