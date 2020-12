Sterk opgeleefd bitcoin brengt recordjacht weer op gang

Op cryptoplatform Coindesk schoot de bitcoin rond 09.30 uur (Nederlandse tijd) bijna 4% omhoog naar een stand van $23.500 na eerder op de dag nog op $23.800 te hebben gestaan. Op maandag dook de digitale munt fors omlaag.

Beleggers lijken de stevige verkoopdruk begin deze week aan te grijpen om op een lager niveau weer in de bitcoin te stappen. De cryptomunt heeft sinds november al een indrukwekkende opmars achter de rug, waarbij de piek van eind 2017 van net onder de $20.000 werd verpulverd.

Begin deze week maakten beleggers in de bitcoin even een terugtrekkende beweging. De schrik over het gemuteerde coronavirus en de aantrekkende dollar werkten een golf aan winstnemingen in de hand.

Bij de uitstekende gang van zaken bij de bitcoin speelt een belangrijke rol dat grote partijen brood zien in de digitale munt. De stroom aan geld vanuit centrale bankiers en overheden geeft daarbij de aanzet om de cryptomunt als bescherming in de portefeuille op te nemen.

Daarnaast is er vanuit bedrijven steeds meer animo om gebruik te maken van cryptomunten. Zo gaat onder meer betalingsdienstverlener PayPal zijn platform openzetten voor de bitcoin.