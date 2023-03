Groothandels slaan alarm: ’Levering medicijnen aan patiënten in gevaar’

„Wij staan op een punt dat we onomkeerbare stappen moeten nemen”, zegt voorzitter van BG Pharma Léon Tinke. „Denk aan het schrappen van verlieslatende geneesmiddelen uit ons assortiment. Dat heeft enorme gevolgen voor veelal kwetsbare patiënten die afhankelijk zijn van hun geneesmiddelen. Dit kan vrijwel iedere Nederlander raken.”

Volgens Tinke kunnen de groothandels niet anders. „Zonder ingrijpen zullen de vier grote farmaceutische groothandels dit jaar €27 miljoen moeten toeleggen op de distributie van medicijnen.”

Oplopende kosten

Uit het onderzoek blijkt dat de groothandels te maken hebben met gestegen kosten, maar dat de vergoedingen niet mee gestegen zijn. Zo is de groothandelsvergoeding van €0,25 voor een verpakking van 30 tabletten sinds 2014 niet verhoogd. Dat betekent dat groothandels geneesmiddelen met verlies moeten afleveren. De hogere loon- en brandstofkosten en stijgende rentes doen het verlies momenteel verder oplopen.

Tinke verwijt de zorgverzekeraars dat ze te weinig oog hebben voor kosten die de groothandels moeten maken. „Zorgverzekeraars maken kortingsafspraken met fabrikanten voor voorkeursgeneesmiddelen, zonder rekening te houden met kosten van inkoop, opslag en distributie”, zo zegt hij. Ook het opvangen van leveringsproblemen en geneesmiddeltekorten staat niet op het netvlies van de zorgverzekeraars, zo zegt Tinke, terwijl de groothandels daar veel tijd en geld mee kwijt zijn.

Extra voorraad

Groothandels voor medicijnen zijn sinds januari 2023 bovendien verplicht een extra voorraad van twee weken aan te houden die grote investeringen vereist, zonder dat er inkomsten tegenover staan. Vanaf 1 juli 2023 wordt een extra voorraad van vier weken verplicht.

Uit het rapport van SiRM, dat dinsdagmiddag door de brancheorganisatie is overhandigd aan minister Kuipers (Zorg), blijkt dat het aanleggen van zo’n extra voorraad voor vier weken voor vier groothandels met een compleet assortiment een financiering vraagt van €300 miljoen. Daarbij komen extra beheerskosten van €65 miljoen, een stijging van 40%. De extra voorraad brengt bovendien meer risico met zich mee omdat de kans bestaat dat de middelen niet verkocht worden voor de uiterste houdbaarheidsdatum.

Geen financiering

Tinke: „Banken willen deze investering niet financieren omdat ze het te risicovol vinden. Het zou niet onlogisch zijn als de zorgverzekeraars de financiering van de extra voorraad voor hun rekening nemen omdat op dit moment groothandels honderden miljoenen voorfinancieren voor verzekeraars. De geneesmiddelen die we deze maand uitleveren voor verstrekking aan patiënten krijgen wij pas eind volgende maand betaald nadat apotheken en ziekenhuizen het geld van de zorgverzekeraar hebben ontvangen.”

Meer leveringsproblemen in 2022

Dinsdagochtend maakte het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) bekend dat farmaceutische bedrijven in 2022 meer verwachte leveringsproblemen van medicijnen hebben gemeld vergeleken met 2021. Om tekorten te ondervangen, heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in 2022 in totaal 132 keer toestemming gegeven aan fabrikanten, groothandels en apothekers om een alternatief medicijn uit het buitenland te halen.

Ook is er een aantal medicijndossiers met voorrang beoordeeld door het CBG om tekorten te voorkomen of de duur van het tekort te beperken. Niet in alle gevallen was er een oplossing.