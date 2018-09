Vivenda in het rood door boekverlies Factotum

De publicatie liep een dag vertraging op vanwege de afgelopen vrijdag aangekondigde overname van kunststofrecyclingbedrijf Inverko Polymers. Het is de bedoeling dat VMG wordt omgedoopt tot Inverko. De transactie en de naamswijziging zullen worden voorgelegd aan de aandeelhouders op een buitengewone vergaderig.

VMG sloot 2012 af met een eigen vermogen van 1,7 miljoen euro negatief. Wel zijn alle schulden volledig afgewikkeld en zijn vorderingen van crediteuren 'gesetteld''. Aan het begin van het verslagjaar waren de schulden en vorderingen nog een bedreiging voor de continuïteit van de onderneming. VMG zegt er van overtuigd te zijn dat het voldoende tijd en middelen heeft om succesvol invulling te kunnen geven aan de nieuwe strategie.

Overnamemogelijkheden

Die bestaat er onder meer uit dat VMG op zoek gaat naar overnamemogelijkheden. ,,De belangstelling gaat primair uit naar ondernemingen met een goede marktpositie, een sterk management, groeipotentieel en een structurele positieve operationele kasstroom. Het is daarnaast van belang dat er goede expansiemogelijkheden zijn, zowel autonoom als via acquisities''. VMG denkt aan ondernemingen met een jaaromzet van 10 tot 20 miljoen euro en een bedrijfsresultaat (ebitda) van circa 750.000 euro.

Geert Schaaij, die extern adviseur is van VMG, stelde begin juni dat het eigen vermogen van het bedrijf inmiddels positief is. Destijds maakte de Autoriteit Financiële Markten bekend dat Schaaij zijn belang in VMG opvoerde tot 11,84 procent. Als vergoeding voor Schaaijs werkzaamheden ,,zijn converteerbare obligatieleningen verstrekt evenals bonussen voor het acquireren van vennootschappen alsmede voor het verwerven van financiering'', aldus VMG in het jaarverslag.