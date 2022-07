Economen: recessiegevaar eurozone neemt toe door gastekorten

Financieel

Inflatie licht gedaald door minder sterk stijgende energieprijs

De inflatie in Nederland is in juni licht gedaald in vergelijking met een maand eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was vooral de prijsstijging van energie op jaarbasis minder hoog dan een maand eerder. Het leven werd in juni in doorsnee 8,6 procent duurder. Dat was een maan...