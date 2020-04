Japanse centrale bank neemt stappen voor groter opkoopprogramma

De Japanse centrale bank schrapte de limiet voor de opkoop van staatsobligaties, die stond op 80 biljoen yen per jaar. Dat is omgerekend 687 miljard euro. De BoJ kocht in de afgelopen jaren sowieso onvoldoende om de oude limiet te halen. Toch is een programma voor ongelimiteerde aankopen van staatsschuld een krachtig signaal voor de obligatiemarkt. De centrale bank heeft daarmee aanzienlijke controle om de rente waarmee Japan leent laag te houden. Dat kan in de toekomst handig zijn, indien de rente begint op te lopen vanwege zorgen over kredietwaardigheid. Japan kwam onlangs met een steunpakket van ongeveer 1 biljoen euro, dat onder meer met schuld wordt gefinancierd.

Verder verruimde de BoJ het plafond voor de opkoop van de Japanse bedrijfsschuld. Die gaat naar 20 biljoen yen, een ruime verdubbeling ten opzichte van eerder. Daarnaast mogen meer Japanse banken meedoen aan het noodprogramma van goedkope leningen.

De Japanse centrale bank kwam ook met sombere voorspellingen voor de economie. Japan kan dit jaar met zo'n 5 procent krimpen, raamt de BoJ.