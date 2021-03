DFT-seminar: gaat zon schijnen op de beurs in voorjaar?

In de voorbije maanden deden de achterblijvers van vorig jaar goede zaken. Zo schoten onder meer de bankconcerns ING en ABN omhoog. Ook RD Shell viel weer in de smaak bij beleggers geholpen door de fors aantrekkende olieprijzen. Aan de andere kant moest Adyen de grote winnaar van vorig jaar in 2021 per saldo vooralsnog terrein prijsgeven. Ook Just Eat Takeaway was minder in trek.

De grote vraag is of deze verschuiving vanuit technologie aandelen naar waarde- cyclische aandelen tijdelijk is of zal aanhouden. Nico Inberg van De Aandeelhouder en Albert Jellema van ProBeleggen geven hun visie op deze ontwikkelingen op de beurs. Daarbij kijken ze terug op hun ideale opstelling voor de beleggingsportefeuille. Moeten ze aandelen wisselen of sturen ze dezelfde spelers het veld in?

Verder nemen de experts onder de loep welke aandelen en trends nu het meeste perspectief voor beleggers kunnen bieden. De risico’s van beleggen komen eveneens aan de orde op het seminar. Ook kunt u online rechtstreeks vragen stellen aan de experts.

Wilt u deelnemen aan het gratis seminar dat op donderdag 25 maart van 20.00 tot 21.00 uur zal duren? Schrijf u dan in in via deze link.