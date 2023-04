Premium Het beste van De Telegraaf

Drank maakt meer kapot dan je lief is: CZ vergoedt tandartsnota niet na val

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Na een ongelukkige val in huis belandt een man met onder meer twee losse tanden in de stoel van de tandarts. Hij moet een flinke behandeling ondergaan. De tandartskosten van bijna €2500 declareert hij vervolgens bij zijn zorgverzekeraar CZ. Maar die wil niet vergoeden omdat de man drie glazen wijn had gedronken. Terecht, oordeelt de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.