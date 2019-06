Heineken stopt met biersparen

Sinds de app in 2016 werd gelanceerd hebben 300.000 mensen zo’n 2,6 miljoen keer hun tegoed verzilverd in een van de deelnemende kroegen. Bij aankoop van zes blikjes Heineken in een winkel kun je 1/4 biertegoed verdienen. Een krat is 1 biertegoed waard, goed voor een gratis biertje.

Een woordvoerder van Heineken liet weten dat het biersparen tegenwoordig „minder goed aansluit bij de behoefte van onze horecaklanten en hun gasten”.

Bekend is dat veel uitbaters niet erg gesteld zijn op de app. Ze krijgen er gasten mee binnen waar ze niet per se op zitten te wachten, zoals tieners die net wettelijk een biertje mogen drinken. Ook bij studenten en in de allerlaagste inkomensklassen wordt de app gebruikt om gratis een biertje in de kroeg te pakken. Heineken betaalt de horeca-uitbaters alleen de inkoopprijs, wat ook het enthousiasme drukt.

Heineken kwam met Biertegoed als tegemoetkoming aan de horeca, waar men zich ergert aan de lage supermarktprijzen van bier. De bedoeling was om zo meer mensen naar de kroeg te krijgen.

Het biertegoed kan verzilverd worden tot en met 31 december 2019. Tot dat moment kunnen nieuwe gebruikers zich wel nog steeds aanmelden.