Prins bouwt zijn eigen paleis in de duinen

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

V.l.n.r. Rebecca Cabau van Casbergen met Wolf, Luigi Prins, Marcel Boekhoorn en Chris Tap.

Het ligt voor de hand om het zo te noemen: het eigen paleis van Luigi Prins. Er is geen woord aan overdreven. De vastgoedman bouwde het landhuis op buitenplaats Elswout in Overveen eindelijk af, nadat de bouw in huidige vorm zo’n anderhalve eeuw geleden begon.