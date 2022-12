Premium Het beste van De Telegraaf

Op veel werkplekken kun je een kanon afschieten Voor de saucijzenbroodjes of de heerlijke rust, zij werken vrijdag nog wél op kantoor

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Op de meeste kantoren kun je op vrijdag een kanon afschieten. Ⓒ Getty Images

Het is rustig in de trein, rustig op de weg en op kantoor kun je een kanon afschieten zonder iemand te raken. Als vrijdag al een werkdag is, doen we dat lekker vanuit huis. Sinds de coronapandemie is de vrijdag de nationale thuiswerkdag geworden. De NS rijdt daarom met minder treinen en ING sluit een deel van de kantoren.