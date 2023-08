Techrally geeft Warren Buffett warm bad: winst schiet omhoog naar $35,9 miljard

Het gunstige beursklimaat op de aandelenmarkten vooral bij de tech in de VS heeft Berkshire Hathaway in het voorbije kwartaal geen windeieren gelegd. De nettowinst ging hard omhoog naar $35,9 miljard. Een jaar eerder ging de investeerder nog gebukt onder de uitverkoop van aandelen door de golf aan renteverhogingen onder meer door de Federal Reserve en stond er een verlies van $43,6 miljard. in de boeken.

Apple

Vooral het aandeel Apple, waar Buffett een groot belang in heeft genomen, sloeg in de voorbje maanden de weg omhoog stevig in. De smartphonemaker die eind vorige week nog bedrukt ontvangen resultaten publiceerde, tikte begin vorige maand als eerste beursfonds ooit de waarde tot boven de $3 biljoen aan.

De verzekeringsactiviteiten droegen eveneens bij aan de winstgevendheid bij Berkshire Hathaway. Door de sterk opgelopen rente hadden deze deelnemingen goede zaken.

Berkshire Hathaway is al sinds de jaren zestig in handen van Buffett. De firma was aanvankelijk een textielfabrikant maar Buffett transformeerde het bedrijf in een groot zakenimperium. Berkshire Hathaway kiest voor beleggingen op de lange termijn. Koersschommelingen op kwartaal- of jaarbasis zouden in de ogen van Buffett en zijn zakenpartner Charlie Munger geen goede graadmeter zijn.

Kenners kijken bij Berkshire Hathaway daarom liever naar de operationele winst. Die kwam uit op $10 miljard. Dat is het hoogste kwartaalcijfer ooit maar betekent ook weer niet zo'n enorme winstsprong ten opzichte van de meer dan $9 miljard van een jaar terug.

De 92-jarige Buffett kan maar geen genoegen krijgen van beleggen. Hoewel hij inmiddels een opvolger heeft aangewezen bij Berkshire Hathaway, lijkt het rustiger aan doen met zijn bedrijf nog lang geen sprake.

De goede gang van zaken bij Berkshire afgelopen kwartaal is ook zichtbaar in de lijst van wereldwijde grootverdienders. Buffett heeft dit jaar zijn vermogen met nog eens $10 miljard opgevoerd naar $118 miljard is hij terug te vinden op de zesde plek in de rijkenlijst net voor Larry Page