Dogecoin-munt was ’n grap, maar is vandaag $50 miljard waard

De munt met de Japanse shiba inu-hond als beeltenis is dit jaar 8000% in prijs gestegen. Het gaat overigens, anders dan bij bitcoin, nog om dubbeltjes: dinsdag is de dogecoin, die in 2013 werd opgetuigd, welgeteld $0,37 per stuk waard.

Bekijk ook: Bezitters cryptomunt dogecoin zien waarde exploderen

Duizenden beleggers zijn vandaag op social media bezig met georkestreerde aankopen van dogecoins en gebruiken #DogeDay als hashtag voor hun strijdplan.

Dergelijke oproepen werden eerder gedaan op social nieuwssite Reddit, waar aanhangers achter de naam Wallstreetbets gericht grote aankopen van aandelen zoals GameStop deden en de koers met succes omhoog duwden.

Vijfde munt in waarde

De munt dogecoin, vorig jaar omarmd door Tesla-baas Elon Musk, is in omvang nu de op vier na meest verhandelde in een markt die een enorme instroom van geld blijft zien.

Bitcoin heeft bij een prijs dinsdag van $55.517 een marktwaarde van $1004 miljard markt gekregen. Daarachter staan ethereum (+1,7%), xrp (+1%), stellar (-1,5%). Vorig jaar steeg de als grap ontwikkelde dogecoinmunt van softwareontwikkelaars Jackson Palmer en Billy Markus met 26.250%.

De stijging van de munten komt ook op het moment dat de Chinese autoriteiten voor het eerst cryptomunten als een ’alternatieve beleggingscategorie’ hebben aangemerkt, nadat Peking de aan- en verkopen en handel jarenlang bemoeilijkte. Het vreesde een luchtbel binnen zijn financiële systeem te steunen.