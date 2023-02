Krimpflatie grote ergernis: minder koffiepads, hogere prijs

Bij het meldpunt ’Eerlijk’ kreeg de bond zo’n 1500 klachten binnen, waarvan 900 over krimpflatie. Daarvan gingen er bijna 400 over Karvan Cévitam limonadesiroop. Flessen gingen van 750 milliliter naar 600 milliliter, terwijl de prijs maar een dubbeltje daalde. Per 100 ml betalen consumenten dus eigenlijk 22% meer.

Dure margarine

Een kuipje Gouda’s Glorie Volle Pond werd ook kleiner: in plaats van 600 gram zit er nu 500 gram in, terwijl je er geen €1,85 meer voor betaalt, maar €2,49. Eigenlijk werd de margarine dus 62% duurder. Hema stopt inmiddels 40 koffiepads in een zak in plaats van 46. Toch moeten klanten er nu €3,50 voor betalen, in plaats van €3. Eigenlijk werd de koffie dus 34% duurder, berekent de bond.

Lay’s Chips liet de prijs hetzelfde, maar stopt nu 200 gram chips in een zak in plaats van 225. In een pak Verkade Nobo Sprits zit in plaats van 200 gram nu 150 gram. In een pak Swiffer Vloerdoekjes zitten er nog 34 in plaats van 40. Ook bij huismerken komt het fenomeen voor: zo klagen consumenten dat er minder zit in bakjes tapas en borrelhapjes van de Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Plus.

Nieuw recept

Fabrikanten gebruiken krimpflatie omdat zij te maken hebben met stijgende energie-, transport- en grondstofkosten. Ze verminderen de inhoud om de prijs niet al te veel te hoeven laten stijgen. Soms worden ook een vernieuwde receptuur en het tegengaan van verspilling als redenen genoemd.

Wat consumenten vooral stoort, is dat fabrikanten hier niet transparant over zijn, zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. „Daarom vragen wij aan de Autoriteit Consumenten & Markt om de werkwijze van producenten en supermarkten te toetsen aan de Wet Oneerlijke Handelspraktijken. Als er extra inhoud in een verpakking zit, zetten fabrikanten dit wel groot op de verpakking. Dus ook bij een verminderde inhoud zouden fabrikanten iets op de verpakking moeten zetten. Dan zijn consumenten in ieder geval gewaarschuwd.”

Niet gecommuniceerd

Ook voor voedselwaakhond Foodwatch is het moeilijk te verkroppen dat voedingsmiddelenfabrikanten verpakkingen kleiner maken, terwijl de verkoopprijzen gelijk blijven of zelfs omhooggaan. Hierover wordt nooit gecommuniceerd door de fabrikanten, stelt de organisatie.

„Fabrikanten zijn er wel als de kippen bij wanneer ze van de daken kunnen schreeuwen: ’Nu, 50 gram gratis!’ of ’Sterk in prijs verlaagd’. Vanuit wederkerigheid en transparantie zouden wij ook graag slogans zien als: ’Sorry, even 75 gram minder’ en ’Nu sterk in kiloprijs verhoogd!, aldus Foodwatch.