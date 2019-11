Meer omzet maar minder winst voor Hydratec

Volgens Hydratec was de omzetgroei voor meer dan 60 procent op eigen kracht. Bij Agri & Food Systems waren de opbrengsten duidelijk hoger en bleef het resultaat onveranderd. De orderinstroom nam er wel in het derde kwartaal af.

Ook de omzet van Plastic Components steeg duidelijk ten opzichte van vorig jaar, maar daalde het resultaat. Topman Bart Aangenendt constateert in een toelichting dat het er op lijkt dat er "terughoudendheid is opgetreden in de industrie, die breder is dan de automotive-markt". Hij verwacht dat dit van tijdelijke aard is, maar doet geen concrete uitspraken over heel 2019.