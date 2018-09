Arseus rondt verkoop Dorge Medic af

Dorge Medic was onderdeel van Arseus Healthcare Solutions en werd in 1991 opgericht. Het bedrijf levert producten en diensten voor mobiliteitshulpmiddelen en incontinentie- en stomazorg in Wallonië. Dorge Medic haalde in 2012 een omzet van circa 3,3 miljoen euro.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik