Boeing stelt levering Dreamliners uit om productiefout

ARLINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Boeing moet de levering van ongeveer negentig 787 Dreamliner-vliegtuigen uitstellen omdat er bij de productie fouten zijn ontdekt. Dat heeft de Amerikaanse vliegtuigbouwer laten weten. Voor Boeing gaat het om een tegenvaller aangezien het concern juist hard werkt om te voldoen aan de stijgende vraag naar zijn langeafstandsvliegtuigen.

Oorzaak van het euvel zijn zogeheten gap-fillers in een vliegtuigonderdeel dat is bedoeld voor het creëren van horizontale stabiliteit. Die gap-fillers zouden een onjuist formaat kunnen hebben. Boeing gaat alle betrokken toestellen nu nogmaals goed controleren. Een handvol 787's in de fabriek in North Charleston, South Carolina, zal ook moeten worden nagelopen op defecten.

Noodreparaties

De gebrekkige onderdelen van de stabilisator, die vorige week werden ontdekt, worden door Amerikaanse toezichthouders niet als een acuut veiligheidsprobleem beschouwd. Dat betekent dat er geen noodreparaties nodig zijn voor Dreamliners die al in dienst zijn bij luchtvaartmaatschappijen.

Boeing benadrukt dat de productie van Dreamliners ook niet zal worden stopgezet en het bedrijf wil niet tornen aan zijn leveringsdoelstellingen voor dit jaar. De vliegtuigbouwer onderbrak eerder dit jaar al even zijn 787-leveringen en is ook nog herstellende van fouten waardoor de leveringen in 2021 en 2022 tijdelijk moesten worden gestaakt.