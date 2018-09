ECB handhaaft rente

De herfinancieringsrente, de rente die banken betalen voor leningen bij de ECB, blijft daarmee op het historisch lage peil van 0,5 procent. De rente die banken ontvangen op hun deposito's bij de centrale bank blijft 0 procent. Economen hadden al verwacht dat de rente deze maand niet zou worden aangepast.

De ECB verlaagde de herfinancieringsrente in mei tot 0,5 procent, het laagste niveau ooit. De lage rente is bedoeld om de kwakkelende Europese economie via goedkope kredieten te ondersteunen. Door de aanhoudende economische problemen in de eurozone blijft de druk op de ECB om meer maatregelen te nemen echter groot.

ECB-president Mario Draghi geeft vanaf 14.30 uur een toelichting op het rentebesluit. Afgelopen maanden gaf hij meerdere keren aan dat de centrale bank bereid is om meer actie te ondernemen als dat nodig is. Concrete nieuwe stappen worden donderdag echter niet verwacht.