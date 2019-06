Een olieplatform van Shell, 300 meter hoog, wordt vanuit Newcastle richting Noordzee gesleept. Ⓒ EPA Royal Dutch Shell A 28.79 -1.12 %

In de jaren zeventig joeg de eerste oliecrisis een bonanza aan olie- en gasplatforms op de Noordzee aan. Bijna vijftig jaar later loopt de productie op zijn laatste benen. De vraag is nu wat te doen met de eerste generatie platforms.