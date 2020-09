Polder verdeeld over nieuwe maatregelen: ’Extra dreun’

De supermarkten laten weten de coronaregels nog strikter te handhaven. „We gaan ermee aan de slag en gelukkig is er ruimte om te overleggen met het kabinet over de openingsuren voor kwetsbare groepen. Er is ruimte voor maatwerk om dat ’s ochtend en ’s middags te regelen”, zegt een woordvoerder van branchevereniging Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

Bovendien zijn er honderden winkels in ons land die speciale winkeltijden hebben voor kwetsbare mensen, zoals ouderen. „Wij willen dat iedereen gewoon veilig boodschappen kan doen. Maar het deurbeleid kan wel per locatie verschillen. Ook klanten hebben hier een verantwoordelijkheid in en daar zullen we de mensen weer nadrukkelijker op wijzen. Hou afstand en doe vooral alleen boodschappen. En we hanteren een klant per tien vierkante meter.”

Mondkapjes

Het CBL is blij dat er geen mondkapjesplicht geldt. „Vooral voor de werknemers in supermarkten is dat fijn, want het is erg zwaar om op die manier te werken. Maar als een klant wel een mondkapje op wil, dan staat diegene niks in de weg. We zullen dinsdagochtend overleggen of we daar een lijn in gaan trekken.”

Ook de regels voor de horeca worden flink aangescherpt. „Een enorme klap”, noemt algemeen directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) de vroegere sluitingstijden. „Het effect hiervan is heel erg groot op de sector en dat geldt niet alleen voor de kroegen maar ook voor de restaurants.”

Beljaarts spreekt van symboolpolitiek van het kabinet. „Laat ik voorop stellen dat wij gezondheid echt met stip op nummer een zetten. Maar waar zijn deze maatregelen nu eigenlijk op gebaseerd? Er waren vorige week 170 besmettingen in de horeca tegen 15 miljoen horecabezoeken. We waren als sector eindelijk een beetje aan het opkrabbelen dus ik hoop op goede steunmaatregelen. De wanhoop bij veel ondernemers is groot.”

Retailsector

De retailsector voorziet vooral zeer spannende weken. „Zowel voor de gezondheidssector als de retail”, zegt een woordvoerder van branchevereniging INretail. „We roepen ondernemers daarom op om zeer scherp de regels te handhaven. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we de economie draaiende houden. Het kabinet probeert echt een goede afweging te maken, voor hetzelfde geldt was er weer een lockdown geweest. We moeten er vooral voor zorgen dat ons gedrag de goede kant op. Dat is cruciaal voor de laatste maanden van het jaar die voor de retail zeker dit jaar extra belangrijk zijn.”

Ondernemersclub ONL maakt zich grote zorgen. Volgens voorman Hans Biesheuvel zijn de nieuwe maatregelen ’opnieuw een harde klap’ voor ondernemers. Hij wil zo snel mogelijk met het kabinet overleggen over extra financiële steun. Hij vindt dat het steunpakket nu niet mag worden afgebouwd.

Biesheuvel: „Natuurlijk begrijpen we de maatregelen, het is aan ons allemaal om dit virus onder controle te krijgen en iedereen moet hier zijn verantwoordelijkheid in nemen. Tegelijkertijd voelen we ook de extra dreun die veel ondernemers nu te verwerken krijgen. Onderschat deze gevolgen niet.”

Steunpakket

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland gaan met het kabinet in gesprek ‘over aanpassingen in het derde steunpakket’, zo stellen ze in een reactie. ,,De nieuwe maatregelen zijn wel opnieuw een bittere pil voor de horeca en vele andere ondernemers en daar moet vanuit het kabinet goed oog voor zijn”, zegt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland.

De werkgeversclubs herhalen hun dringende oproep ‘aan iedereen om zich aan de regels te houden om nog strengere maatregelen te voorkomen’. ,,Deze maatregelen vormen een laatste kans om ergere scenario’s af te wenden en ons gedrag aan te passen”, aldus VNO-voorzitter Ingrid Thijssen.

De werkgevers zijn nog niet enthousiast over het mondkapjesadvies voor de grote steden. ,,De ondernemingsorganisaties gaan komende dagen met hun leden goed kijken naar de uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid van alle maatregelen in de praktijk.” Winkeliers mogen zelf bepalen of ze een mondkapje aan hun klanten verplicht stellen.

Thuiswerken

Vakbond FNV heeft begrip voor het ’stringenter thuiswerkbeleid’ van het kabinet. Ingrijpen is volgens de bond noodzakelijk. „De nu al overbelaste werknemers in de zorg kunnen de tweede golf niet aan”, aldus een woordvoerder. Wel maakt de vakbond zich nog steeds zorgen over de veiligheid van werkplekken. „Er zijn nog steeds veel mensen die niet kunnen thuiswerken en in onveilige werksituaties verkeren, bijvoorbeeld door het gebrek aan beschermingsmiddelen.” De bond noemt expliciet verpleeghuizen, distributiecentra en slachthuizen.

„Kantoren worden straks eventueel gesloten bij overtreding van de thuiswerkregels, maar meer handhaving door Inspectie SZW op andere werkvloeren is wellicht nog van groter belang”, aldus de woordvoerder. „Niet alleen voor de werknemers zelf, maar ook voor het risico op besmetting van anderen.”