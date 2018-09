Nederlandse beurs is spotgoedkoop

Met een koers/winstverhouding voor de AEX-index van circa 12 op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden en een koers/boekwaarde van 1,19, behoort de Nederlandse beurs tot de goedkoopste onder de ontwikkelde landen. De wereldaandelenindex MSCI World noteert bijvoorbeeld tegen 14 keer de winst over de afgelopen twaalf maanden. De reden van de onderwaardering moet waarschijnlijk gezocht worden in de blootstelling van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven aan de moeizame Europese en vooral binnenlandse economie. Verder is het voor iedereen duidelijk dat fraudegevallen bij Imtech en Brunel het vertrouwen van beleggers in Nederlandse bedrijven geen goed doen. Het spreekt voor zich dat de onderwaardering ook weer kan teruglopen wanneer de Nederlandse economie uit het dal begint te kruipen en het sentiment ten aanzien van de Nederlandse beursfondsen weer wat verbetert. Beleggers vinden momenteel in elk geval genoeg waarde op het Damrak, zeker op individueel fondsniveau. Aalberts Industries en Arcadis Als we een rondje langs de velden maken dan zien we dat de waardering van veel bedrijven duidelijk achterblijft bij die van internationale sectorgenoten. Zo noteert Aalberts Industries op basis van de consensusraming op Reuters tegen 11,7 keer de verwachte winst voor dit jaar, terwijl deze multiple bij de Zwitserse concurrent Geberit op 20 ligt. De Zwitsers gelden binnen de sector echter als het beste jongetje van de klas met de hoogste winstmarges. Het waarderingsverschil met concurrent Bodycote, dat tegen 13 keer de winst voor 2013 noteert, is al een stuk kleiner maar niettemin duidelijk aanwezig. Bodycote is wereldwijd de grootste op het gebied van warmte- en oppervlaktebehandeling van onderdelen voor de industrie, waar Aalberts Industries de nummer twee in Europa is. Ook het Amerikaanse Mueller Industries, dat Aalberts eveneens op diverse markten tegenkomt, is met een k/w van 13,9 een stuk duurder. Voorts is ook ingenieursbureau Arcadis (k/w van 12,5 voor 2013) vergeleken met internationale sectorgenoten als Jacobs Engineering (17), Sweco (14) en Pöyry (19,4) bescheiden gewaardeerd. SBM Offshore en Fugro In de AEX valt de erg lage waardering (k/w 2013 van 8,8) van SBM Offshore op, vergeleken met de belangrijkste concurrenten Modec (19,6) en Technip (14,6). Reden voor de lagere waardering is hier duidelijk: SBM Offshore heeft door grote problemen bij een aantal projecten, die inmiddels zijn afgerond, beleggers in de afgelopen jaren enorm teleurgesteld en zal het vertrouwen moeten zien te herwinnen. Dit geldt ook voor Fugro, dat eveneens een bewogen periode achter de rug heeft en in internationaal perspectief betrekkelijk laag wordt gewaardeerd. Volgens gegevens van Morningstar betalen beleggers 11,5 keer de winst over de afgelopen twaalf maanden, tegen 17,7 voor Schlumberger, 25,4 voor CGG Veritas en 20,4 voor de gehele sector. Uit de sectoroverzichten van Morningstar blijkt tot slot ook een relatieve onderwaardering van Shell (k/w 7,7), tegenover Exxon (9,1), Chevron (8,9), Total (9,7) en de gehele olie- en gassector (8,4). Omdat de prestaties en activiteiten uiteenlopen, zijn bedrijven die in dezelfde sector opereren onderling niet altijd goed met elkaar te vergelijken. Maar een vergelijking met internationale peers geeft beleggers wel snel een indruk van de relatieve aantrekkelijkheid van de Nederlandse beursfondsen. Auteur heeft een positie in SBM Offshore en Aalberts Industries.

