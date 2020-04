Coronacrisis extra klap voor door witwaskwestie geplaagd Swedbank

Swedbank zet in totaal 2,2 miljard kroon opzij voor leningen die mogelijk nooit meer terugbetaald worden, omdat klanten van de bank in de problemen zijn gekomen. Deze bedragen zijn exclusief de boete van 4 miljard kroon die het concern onlangs kreeg vanwege tekortschieten bij het tegengaan van witwassen.

Swedbank wordt al langer onderzocht door autoriteiten in verschillende landen vanwege zijn rol in een groot witwasschandaal in de Baltische staten. Het financiële concern zou omgerekend tientallen miljarden euro's aan verdachte geldstromen hebben verwerkt, veelal vanuit voormalige Sovjetlanden. De kwestie heeft al meerdere topmensen bij de bank de kop gekost en resulteert mogelijk in nog meer boetes. Bij Swedbank is het de laatste tijd sowieso onrustig. Er zijn ook aanwijzingen dat het concern mogelijk Amerikaanse sancties heeft overtreden.