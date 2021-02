ABN Amro loopt tegen verlies aan in coronajaar

Onder de streep keek ABN Amro afgelopen jaar aan tegen een verlies van €45 miljoen. In 2019 werd nog een winst geboekt van €2 miljard.

De laatste keer dat ABN AMRO een jaar met een nettoverlies afsloot was in 2010. Toen kwam de bank onder de streep 414 miljoen euro tekort. ABN AMRO, dat tijdens de financiële crisis van 2008 was genationaliseerd door de Nederlandse overheid, had destijds nog te maken met veel extra kosten vanwege de integratie van Fortis Bank Nederland.

Tegelijkertijd liet ABN Amro weten om Lars Kramer aan te willen stellen als opvolger van vertrekkend financieel directeur Clifford Abrahams. Kramer werkte jaren voor ING en is momenteel cfo bij van Hellenic Bank.