CNV: vanaf maandag stakingen in zuivelsector voor hoger loon

De eerste staking staat gepland op maandag bij een fabriek van FrieslandCampina in het Groningse Marum, waar Edammer kaas wordt gemaakt.

Werkgevers, verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), lieten maandag al weten niet in te gaan op het ultimatum. De NZO stelt dat werkgevers al een verbeterd eindbod hebben gedaan van onder meer een loonsverhoging van 8 procent. De eisen van de vakbonden zijn volgens de NZO niet realistisch. "Acties schaden de bedrijven en de sector. De zuivelsector heeft al een cao die boven het landelijk gemiddelde ligt", laat een woordvoerster van de werkgeversorganisatie nu weten. "We willen de rust in onze sector behouden. Niemand is gebaat bij een situatie waarin we tegenover elkaar komen te staan."

In de Nederlandse zuivelindustrie werken volgens CNV ongeveer 12.000 mensen, verdeeld over 13 werkgevers. Naast FrieslandCampina werken zij onder meer bij bedrijven als Arla Foods en Royal A-ware.