Eurlings voorgedragen als lid IOC

Het uitvoerend comité van het IOC heeft de kandidatuur van de 39-jarige voormalige politicus dinsdag goedgekeurd.

Eurlings wordt op 10 september voorgedragen tijdens de 125ste IOC-sessie in Buenos Aires.

KLM liet weten verheugd te zijn met de voordracht van Eurlings, die sinds begin deze week de leiding heeft over de Nederlandse tak van luchtvaartcombinatie Air France-KLM. Een woordvoerster van KLM noemde zijn voordracht ,,zeer eervol'' en gaf aan dat de verbinding met de Olympische Spelen ook goed kan zijn voor de naam van het bedrijf. De voordracht is volgens haar in samenspraak met KLM verlopen. De functie van IOC-lid is goed te combineren met zijn taken bij KLM, gaf ze verder aan.