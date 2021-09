ABP-kantoor opnieuw bezet door actievoerders

Op een livefeed op Instagram is te zien dat de politie inmiddels aanwezig is in en buiten het pand. De demonstranten zijn al enkele keren gevorderd om weg te gaan en verwachten snel gearresteerd te worden.

ABP ligt al enige tijd onder vuur omdat het grootste pensioenfonds van Nederland vast blijft houden aan miljarden aan investeringen in olie- en gasbedrijven. Onder meer onderwijsinstellingen, gemeenten, provincies en ministeries riepen het ABP al op meer te doen voor het klimaat. Eind juni zei bestuursvoorzitter Corien Wortmann dat ABP de klimaatambities wil aanscherpen.

Ook laat het pensioenfonds zich nu adviseren door een expertgroep van drie hoogleraren, onder leiding van Dirk Schoenmaker, gespecialiseerd in duurzame financiering. Schoemaker was eerder uiterst kritisch over het feit dat ABP de resolutie niet steunde van Shell-aandeelhouder Follow This. Die roept Shell al langer op meer te doen om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Andere pensioenfondsen zetten wel al stappen om van fossiele investeringen af te komen. Zo liet pensioenfonds PME vandaag weten dat het de afgelopen maanden alle beleggingen in fossiele fossiele olie- en gaswinning en -distributie te hebben verkocht.

Ook Fossielvrij NL ondersteunt de actie. Die organisatie overweegt om samen met pensioendeelnemers een rechtszaak te beginnen tegen het ABP. Een beslissing hierover wordt half september genomen.