Softwaremaker John McAfee gearresteerd om belastingontduiking

Als McAfee wordt veroordeeld voor alle aanklachten, kan hij tot dertig jaar gevangenisstraf in de Verenigde Staten krijgen. Ook inkomsten die de Amerikaan ontving voor zijn lezingen en de verkoop van de rechten op zijn levensverhaal voor een documentaire, hield McAfee - een verklaard tegenstander van belastingen - volgens de aanklacht buiten de boeken.

Hij verborg volgens de aanklacht van 2014 tot 2017 inkomsten voor de Amerikaanse belastingdienst op zijn woningen, auto’s en een jacht, door die op naam van andere personen te zetten. Het gaat om ’aanzienlijke uitgaven’, aldus de fiscus, die van McAfee persoonlijk zijn en niet voortkomen uit het bedrijf in antivirussoftware.

Arrestatie om wapens

Er lag al een aanklacht wegens belastingontduiking tegen de Amerikaan, maar McAfee bleef onder de radar. Hij werd uiteindelijk in Spanje gearresteerd en uitlevering is aanstaande, aldus zijn Amerikaanse advocaat.

McAfee verklaart zich al libertariër tegen iedere vorm van belastingbetaling, die hij consequent ’illegaal’ noemt. In 2010 meldde hij al jaren geen belasting meer te betalen. Hij stelde zich meermalen kandidaat voor de presidentsverkiezingen, maar werd telkens afgetroefd door andere kandidaten.

McAfee werd in juli 2019 na een klopjacht gearresteerd in de Dominicaanse Republiek, nadat hij daar met vijf anderen werd verdacht van het reizen op een jacht met wapens. Later werd de miljardair vrijgelaten.