Beleggers nemen Imtech onder vuur

Imtech kwam eerder dit jaar tot de ontdekking dat hooggeplaatste medewerkers in Polen en Duitsland jarenlang hebben gefraudeerd. Dit zadelde het bedrijf op met honderden miljoen euro's aan verliezen, waardoor de beurswaarde van Imtech in de afgelopen maanden werd gedecimeerd.

Diverse aandeelhouders gaven vrijdag aan niet te geloven dat de commissarissen niet al veel signalen hadden opgevangen dat er iets flink mis was binnen de onderneming. Volgens hen heeft de raad op zijn minst zitten slapen, terwijl er voldoende aanwijzingen waren die zeker hadden moeten worden onderzocht.

Geen schoonheidsprijs

Het vuur was vooral gericht op president-commissaris Rudy van der Meer, die volhield dat de raad voor januari dit jaar geen tekenen van de fraude had ontvangen. Hij zei zich wel verantwoordelijk te voelen voor wat er is gebeurd en zei dat het optreden van de raad ,,geen schoonheidsprijs" verdiende. De raad trad niet af omdat er ook aan de continuïteit moest worden gedacht, aldus Van der Meer. Excuses wilde hij niet aanbieden. Van der Meer maakte eerder al wel bekend na de aandeelhoudersvergadering zijn functie neer te leggen. Later dit jaar stappen nog twee van de huidige vijf commissarissen op.

Aandeelhouders gingen aan het einde van de vergadering, die de hele dag in beslag nam, akkoord met een claimemissie van 500 miljoen euro. Die is noodzakelijk om de financiële positie van Imtech weer op orde te krijgen.

De nieuwe bestuursvoorzitter Gerard van de Aast zei een reeks maatregelen te hebben getroffen om een herhaling van de fraude te voorkomen. Zo gaat het volledige management van Imtech een cursus 'ethisch management' volgen. Van de Aast liet verder weten dat alles wat is onderzocht, ook bekend is gemaakt aan de aandeelhouders, maar hij zei niet te kunnen garanderen dat ,,dit het is".