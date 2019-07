Franchisenemers AH verliezen in hoger beroep

Amsterdam - Albert Heijn heeft ook in hoger beroep op vrijwel alle punten gelijk gekregen in een rechtszaak die franchisenemers tegen de supermarktketen hadden aangespannen. Een groep van 240 franchiseondernemingen vond dat geldstromen niet eerlijk werden verdeeld en eiste een vergoeding, maar daar ging het gerechtshof van Amsterdam niet in mee.