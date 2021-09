Disney in gevecht om rechten superhelden Spider-Man en Daredevil

Financieel

Nederlandse festivalreus ID&T in Britse handen

Festivalorganisator ID&T is verkocht aan de Britse branchegenoot Superstruct Entertainment. ID&T is bekend van festivals als Awakenings, Mysteryland, Thunderdome en Amsterdam Open Air. Superstruct organiseert onder meer grote festivals zoals de Zwarte Cross en Sziget in de Hongaarse hoofdsta...