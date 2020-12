Altice: in gesprek met aandeelhouder Lucerne over beurs-exit

Net als Lucerne is Winterbrook Capital ontevreden over de €4,11 per aandeel die grootaandeelhouder Drahi biedt om de andere aandeelhouders uit te kopen. Het Britse hedgefonds wil volgens de Financial Times voor de Amerikaanse rechter afdwingen dat de banken Lazard en Liontree documenten prijsgeven die betrekking hebben op de waardering van Altice Europe. Ook dreigt Winterbrook in Nederland naar de rechter te stappen. Hedgefonds Sessa Capital en de VEB hebben al eerder gewaarschuwd dat ze die stap overwegen.

Het activistische hedgefonds Lucerne Capital heeft na de aankondiging van het bod begin september zich inmiddels in twee brieven beklaagd over het bod, dat ze veel te laag vindt.

Het bod voorzag in een premie van 24% op de laatste slotkoers voor het bod, maar lag ruim een derde van de koers onder het niveau vlak voor de uitbraak van de coronacrisis.

Bekijk ook: Oprichter Drahi doet formeel bod op Altice Europe

Bovendien zou Drahi met het bod op een ’onwettige manier’ proberen zichzelf te verrijken aan de gevolgen van de coronacrisis. Daarbij heeft Drahi volgens Lucerne het geval zo geregeld, dat hij in staat is om onwillige aandeelhouders te dwingen hun stukken af te staan voor die €4,11 zonder dat ze dat willen.

Zo is er geen harde ondergrens vastgesteld voor het minimumpercentage aan aanmeldingen, waarbij de directie zijn medewerking aan het bod intrekt.

Of hij het bod bij een aanmeldpercentage van onder de 95% toch doorzet, is zo volledig aan Drahi zelf, al moet hij wel overleggen. Ook is afgesproken dat de directie de mogelijkheid heeft zijn steun in te trekken ’als de belangen van betrokkenen’ te beschermen.

Daaronder vallen ook minderheidsaandeelhouders. Maar op welk moment er op die ’stopknop’ gedrukt moet worden, blijft volstrekt in het vage.

Volgens de laatste brief van Lucerne, waarin het dreigt naar de Ondernemingskamer te stappen, kent Altice ’de meest afgrijselijke corporate governance’ heeft van alle Nederlandse ondernemingen aan de AEX. Maar kennelijk was dat tot aan het bod echter geen reden om zijn kapitaal elders te beleggen.