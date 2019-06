Financieel weekoverzicht: over guldens en koopkracht

Welke levert nou de meeste koopkracht op? Ⓒ ANP

Rotterdam - We betalen al bijna twintig jaar niet meer met guldens, maar toch blijft er een soort gevoel van heimwee, of nostalgie, naar het pre-eurotijdperk. In een week dat het weer volop ging over onze koopkracht, hadden bezoekers van DFT.nl extra veel aandacht naar een slager die de oude munt nog één keer deed terugkomen.