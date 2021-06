Woonbond: Let op, bevroren huur soms toch verhoogd

Het kabinet heeft op aandrang van het parlement de sociale huren een jaartje vastgezet, nadat er vorig jaar nog maximaal 5,1% bij mocht. Zelfs 6,6% voor mensen die teveel verdienen voor een sociale woning. Ook die scheefwoners hebben het komend kaar dus een fikse meevaller. Voor het eerst is ook een maximum gesteld aan de huurgroei in de vrije sector. Daar mag het niet meer dan 2,4% omhoog.

Toch signaleert De Woonbond verhuurders die de sociale huur laten stijgen. „Daar zullen verhuurders tussen zitten die denken: nooit geschoten is altijd mis. Of verhuurders die net iets hebben gekocht en niet weten of iemand sociaal of vrije sector huurt”, zegt woordvoerder Marcel Trip.

Tot 1 juli kunnen sociale huurders nog bij hun huurbaas bezwaar maken tegen de verhoging. Gaat de verhuurder niet akkoord, dan moet hij de Huurcommissie inschakelen om de knoop door te hakken. Trip: „Een andere optie is om de oude huur te blijven betalen. Als de huurder het daarmee oneens is, dan stuurt hij je een herinneringsbrief. Ben je het daar niet mee eens, dan kan jij zelf naar de huurcommissie stappen.”

Ook huurders in de vrije sector kunnen voor het eerst klagen over een huurverhoging bij de huurcommissie. „Als de verhuurd dat doorzet, moet je binnen 4 maanden naar de Huurcommissie stappen. Je kunt ook je oude huur blijven doorbetalen, maar in beide gevallen geldt dat als de verhuurder daarmee niet instemt, dat je zelf naar de Huurcommisie moet stappen.” Als er een lagere huurverhoging in het contract staat, dan geldt die, tekent Trip aan. Is de woning recent verbouwd of verduurzaamd, dan mag de verhoging wel hoger uitpakken.

De Woonbond heeft een online check waarmee huurders kunnen controleren of hun huurverhoging wel deugt. Als dat niet zo is, levert de check een bezwaarschrift op maat. De meeste huurverhogingen gaan in per 1 juli.

Of iemand gereguleerd huurt of niet hangt af van de huurprijs die iemand betaalde op het moment dat de huurwoning werd geaccepteerd. Als de huurprijs onder de in dat jaar geldende ‘liberalisatiegrens’ lag, dan gaat het om een gereguleerde huurwoning en kan de jaarlijkse huurverhoging dit jaar niet door gaan.