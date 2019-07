AEX houdt zich rond jaartop staande

Om de lancering van ABN Amro’s nieuwe app Kendu te vieren opende Jeroen van Beest de handelsdag, samen met de rest van team. Ⓒ Pauline Visser AEX 572.88 -0.01 %

Amsterdam - De AEX houdt zich tijdens lunchtijd goed staande op het hoogste niveau van het jaar, vooral door de hoop op een renteverlaging in de VS later deze maand. ArcelorMittal en Aegon zijn in trek.