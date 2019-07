Zon blijft schijnen boven het Damrak

De AEX staat om tien over half vijf 0,1% hoger op 573,5 punten. De AMX klimt 0,4% naar 809 punten. Aandelenbeleggers stuwen de meeste andere Europese beursgraadmeters ook naar of nabij (meerjarige) toppen. De Duitse DAX, de Franse CAC-40 en de Britse FTSE 100 winnen 0,1% tot 0,2%.

De Amerikaanse beurzen blijven vandaag dicht vanwege Onafhankelijkheidsdag, maar sloten gisteravond na een verkorte handelssessie op recordhoogte.

Renteverlaging

Beleggers zijn in afwachting van het officiële Amerikaanse arbeidsmarktrapport dat morgenmiddag naar buiten komt. Het tegenvallende groeicijfer dat salarisverwerker ADP woensdag rapporteerde, versterkt de verwachting dat de Fed de rente eind deze maand gaat verlagen.

Macro-econoom Philip Marey van Rabobank schrijft het aanhoudende optimisme op de aandelenbeurzen enerzijds toe aan de goed verlopen ontmoeting tussen de presidenten van de VS en China tijdens de G20-top. „De angst was dat de situatie zou escaleren. Nu hebben beleggers hoop dat er iets uit de komende onderhandelingen komt. Zelf ben ik wel minder optimistisch.”

Marey wijst ook op het vooruitzicht van renteverlagingen door de Amerikaanse Fed en de Europese Centrale Bank . „Tenzij vrijdagmiddag een onverwacht sterk of zwak Amerikaanse banenrapport naar buiten komt, gaat de rente in de VS eind deze maand met een kwartje omlaag. Afhankelijk van nieuwe economische data volgen later dit jaar waarschijnlijk nog één of twee extra renteverlagingen.”

Volgens beleggingsadviseur Rein Schutte van Boer & Olij is het renteverhaal de belangrijkste stuwende factor. „Aandelen profiteren dankzij de druk op de rentes van het gebrek aan alternatieven. Ook de obligatierentes staan onder druk. Vooral in Italië is de rente de afgelopen dagen sterk gedaald, doordat de regering de begroting heeft aangepast om een boete te voorkomen.”

In de AEX gaat Takeaway met een winst van 2,2% aan kop. ArcelorMittal stijgt 0,8%, geholpen door een terugval van de prijs van zijn grondstof ijzererts. Bovendien is de overname van het failliete Indiase Essar Steel een stap dichterbij gekomen.

Zwaargewicht Shell wint 0,5%.

Betalingsverwerker Adyen zet de neergang van de laatste weken voort en laat nog eens 1,5% liggen.

Informatieleverancier Wolters Kluwer zakt 0,8%, na door Exane op de verkooplijst te zijn geplaatst.

PostNL

In de Midkap-index bungelt TomTom onderaan. De navigatiespecialist is door Kepler Cheuvreux van de kooplijst gehaald en raakt 2,4% kwijt.

PostNL is de grote winnaar met een plus van 2,1%. Fagron wint 1,9%. Daarmee herstelt de toeleverancier aan apothekers enigszins van de klap op woensdag, toen een aandeelhouder een groot pakket verkocht.

Smallcap Pharming klimt zonder concrete aanleiding met 5%. Daarmee bereikt het biotechnologiebedrijf het hoogste niveau in anderhalve maand.

Op de lokale markt schiet biotechnologiebedrijf Curetis 18% omhoog, na de verwerving van een patent in Europa.

Beter Bed wint 8,6%, hoewel KBC de slaapkamerspecialist van de kooplijst heeft gehaald en het koersdoel tot €2,50 heeft verlaagd. Dit ligt nog wel duidelijk boven de beurskoers, die eerder deze week onderuit ging nadat liquiditeitsproblemen aan het licht kwamen.

De dienstverlener aan de chipsector RoodMicrotec zakt 2,6%, doordat de gepubliceerde kwartaalcijfers tegenvallen.

Porceleyne Fles laat 2,8% liggen. De aardewerkproducent heeft zijn aandelenemissie van ruim €1,7 miljoen afgerond.

Ben je benieuwd wat de tweede jaarhelft voor beleggers gaat brengen? Kijk dan terug naar het online seminar met Jim Tehupuring, Koen Bender en Nico Bakker.