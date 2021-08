Premium Het beste van De Telegraaf

Serie: de comeback van het ambacht Om alles kan een lijst: van Elfstedenkruisje tot krantenknipsel en voetbalshirt

Door Gabi Ouwerkerk

Joanne Edgar.

Dordrecht - Oud-lijstenmaker Jos Boele hoeft niet lang na te denken over de vraag wat het duurste werk is dat hij ooit in handen heeft gehad. „Een originele tekening van de Franse kunstenaar Marc Chagall.” Voor een antwoord op de vraag wat het meest waardevol was heeft hij langer nodig: „Je reist over de schouders van klanten mee naar verre landen en kleine en grote gebeurtenissen. De emotionele waarde is vaak heel groot.”