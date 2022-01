Digitale EU-grondwet: recht om offline te zijn

Met de ’grondwet’ wil de Europese Commissie de toon zetten in de wereld richting beleidsmakers en het bedrijfsleven. In de conceptverklaring staan zaken als het recht op een goede verbinding, zaken over veiligheid en Brusselse stokpaardjes als klimaat en ’inclusie’. Maar dus ook het recht op offline zijn. Dat moet volgens de ’grondwet’ zorgen „dat iedereen de verbinding kan verbreken en kan profiteren van evenwicht tussen werk en privéleven.”

Grondrecht

Het Europees Parlement en de lidstaten moeten nog akkoord gaan met de tekst. Nederland heeft het recht op onbereikbaarheid nog niet vastgelegd, maar gaat het mogelijk dus wel erkennen als een soort grondrecht. Het is nog onduidelijk of het in de toekomst minder vrijblijvend gaat worden. Een initiatiefwet van de PvdA wacht nog op behandeling in de Tweede Kamer. Vanuit het Europees Parlement heeft PvdA-politica en voormalig vakbondstopvrouw Agnes Jongerius het thema succesvol op de agenda gezet.

„Door het vele thuiswerken is de grens tussen off- en online enorm vervaagd. Ik ben er groot voorstander van dat we na een werkdag kunnen zeggen: ’laptop dicht en werktelefoon uit!’ Het is mooi dat de Europese Commissie aangeeft dat we dit recht hebben”, reageert Jongerius enthousiast. De verklaring van Brussel zal worden gebruikt als basis voor huidige en toekomstige digitale Europese regels. De PvdA hoopt dat het al beloofde Europese wetsvoorstel voor het recht op onbereikbaarheid er nu snel gaat komen.