Wall Street lager door nieuwe heffingen China

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,4 procent in de min op 26.142 punten. De brede S&P 500 daalde 0,5 procent tot 2909 punten en techbeurs Nasdaq speelde 0,6 procent kwijt op 7944 punten.

De nieuwe heffingen van China zijn vergelding voor de Amerikaanse importtarieven op 300 miljard dollar aan producten van Chinese makelij. Het oplaaien van de handelsoorlog tussen beide economische grootmachten zorgt voor hernieuwde druk op bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsvete zoals chipfondsen, maar ook automakers zoals Tesla, General Motors (GM) en Ford Motor.

Foot Locker

Aan het cijferfront is er aandacht voor sportwinkelketen Foot Locker, die met tegenvallende resultaten kwam. Het aandeel Foot Locker ging in de eerste handelsminuten bijna 11 procent omlaag. Cloudsoftwarebedrijf Salesforce opende daarentegen ruim 5 procent in de plus, dankzij meevallende resultaten en vooruitzichten.

Verder staat computer- en printerfabrikant HP Inc (min 7 procent) in de schijnwerpers, na publicatie van cijfers en de bekendmaking dat de topman vertrekt. Ook is er overnamenieuws. Zo kondigde speelgoedfabrikant Hasbro (min 6 procent) aan voor 4 miljard dollar het Canadese Entertainment One (eOne) over te nemen. Dat bedrijf is vooral bekend als eigenaar van de populaire kinderserie Peppa Pig.