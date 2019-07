KPN verkoopt internationaal netwerk

De maandag aangekondigde deal is in lijn met de strategie van KPN om de onderneming verder te versimpelen. Onder meer toezichthouders moeten zich er nog over buigen. KPN blijft voor zakelijke klanten internationale diensten leveren, als onderdeel van zijn ICT-dienstenaanbod. Met GTT is een service-overeenkomst gesloten om dat voort te kunnen zetten.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik