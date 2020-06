'Herstelbeurt op Wall Street na sterke verliezen'

Het sentiment op Wall Street kwam onder grote druk te staan door een toenemend aantal nieuwe besmettingen in verschillende Amerikaanse staten, waardoor de hoop op een snel einde van de virusuitbraak en de coronacrisis de kop werd ingedrukt. Daarnaast kwam de Federal Reserve op woensdag met sombere vooruitzichten voor de Amerikaanse economie, die eveneens nog op de stemming van beleggers wogen.

De financiële sector op Wall Street lijkt wat te herstellen van de eerdere verliezen deze week. Het gaat bijvoorbeeld om Bank of America, Citigroup en Morgan Stanley. Ook vliegtuigbouwer Boeing lijkt flink op te veren van de klappen van donderdag.

Aan het cijferfront gaat de aandacht onder meer uit naar softwareproducent Adobe die het afgelopen kwartaal profiteerde van het vele thuiswerken als gevolg van de maatregelen om het coronavirus in te dammen. De resultaten van het bedrijf achter onder meer beeldbewerkingsprogramma Photoshop gingen dan ook omhoog.

De maker van sportkleding Lululemon Athletica had juist veel last van de coronacrisis omdat winkels gesloten werden. De omzet ging stevig omlaag in de afgelopen periode. Lululemon verwacht tegen het einde van deze maand zijn winkels allemaal te hebben heropend.

Luchtvaartmaatschappij American Airlines denkt dat de omzet in het tweede kwartaal maar een tiende zal bedragen van die van vorig jaar. Het bedrijf zag de totale capaciteit van de vluchten die het uitvoerde met driekwart afnemen. American Airlines denkt wel de grootste dip achter de rug te hebben. Door kostenbesparingen en een aantrekkende vraag stroomt het geld er iets minder hard uit.

Daarnaast kan de failliete autoverhuurder Hertz Global op belangstelling rekenen. Hertz heeft een rechter gevraagd om toestemming om voor 1 miljard dollar aan aandelen te verkopen om te profiteren van de sterk gestegen beurskoers. Hertz vroeg vorige maand faillissement aan omdat vanwege de coronacrisis de vraag naar huurauto's was ingestort. Het bedrijf is bezig met een herstructurering van zijn schulden, maar is nog steeds genoteerd.

Verder kreeg Tesla een afwaardering van Goldman Sachs. Eerder deze week steeg de koers van de maker van elektrische auto's voor het eerst boven de 1000 dollar per aandeel. Goldman Sachs verhoogde juist het advies voor autoconcern General Motors (GM).

Op macro-economisch gebied is er onder meer nieuwe informatie over het Amerikaanse consumentenvertrouwen in juni dat wordt gemeten door de Universiteit van Michigan. Er wordt verwacht dat het vertrouwen licht is verbeterd.

De Dow-Jonesindex kelderde donderdag 6,9 procent tot 25.128,17 punten. De brede S&P 500 verloor 5,9 procent tot 3002,10 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 5,3 procent kwijt tot een stand van 9492,73 punten. De Nasdaq sloot een dag eerder voor het eerst boven de 10.000 punten.