Koopjesjagers slaan toe op Wall Street

Traders Ⓒ Bloomberg

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten de handel uitgegaan. Dit na een sessie waar eerder zowel winsten als verliezen op de koersborden stonden. Volgens kenners grepen koopjesjagers hun kans na de stevige daling van een dag eerder door de zorgen over de coronacrisis en de staat van de Amerikaanse economie.