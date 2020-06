Wall Street zakt in het rood

De leidende Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.50 uur 0,1 procent lager op 25.103 punten. De brede S&P 500 daalde 0,4 procent tot 2989 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,7 procent omlaag tot 9427 punten.

De financiële sector op Wall Street toont enig herstel van de eerdere verliezen deze week. Het gaat bijvoorbeeld om Bank of America, Citigroup en Morgan Stanley met plussen tot bijna 6 procent. Ook vliegtuigbouwer Boeing veert met een winst van 7 procent op van de klappen van donderdag.

Aan het cijferfront gaat de aandacht onder meer uit naar softwareproducent Adobe die het afgelopen kwartaal profiteerde van het vele thuiswerken als gevolg van de maatregelen om het coronavirus in te dammen. De resultaten van het bedrijf achter onder meer beeldbewerkingsprogramma Photoshop gingen dan ook omhoog. Adobe won 3,2 procent.

De maker van sportkleding Lululemon Athletica had juist veel last van de coronacrisis omdat winkels gesloten werden. De omzet ging stevig omlaag in de afgelopen periode. Lululemon verwacht tegen het einde van deze maand zijn winkels allemaal te hebben heropend. Het aandeel verloor 4,6 procent.

Luchtvaartmaatschappij American Airlines denkt dat de omzet in het tweede kwartaal maar een tiende zal bedragen van die van vorig jaar. Het bedrijf zag de totale capaciteit van de vluchten die het uitvoerde met driekwart afnemen, maar denkt wel de grootste dip achter de rug te hebben. American won 12 procent. Branchegenoten Delta Air Lines en United Airlines stegen tot 13,3 procent.

Daarnaast kan de failliete autoverhuurder Hertz Global op belangstelling rekenen. Hertz heeft een rechter gevraagd om toestemming om voor 1 miljard dollar aan aandelen te verkopen om te profiteren van de sterk gestegen beurskoers. Hertz vroeg vorige maand faillissement aan omdat vanwege de crisis de vraag naar huurauto's was ingestort. Het bedrijf is bezig met een herstructurering van zijn schulden, maar is nog steeds genoteerd. De koers van Hertz sprong 45 procent omhoog.

De euro was 1,1220 dollar waard, tegen 1,1245 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 36,01 dollar. Brentolie klom 0,1 procent in prijs tot 38,57 dollar.