Fletcher Hotels ingelijfd door durfinvesteerder

Premium Financieel

Fugro zoekt bommen op zee en hoopt op Joe Biden

Het wil maar niet echt rustig worden bij geodata-specialist Fugro. Na een zwak eerste kwartaal van 2021, is het aandeel weer eens in de ramsj op de beurs. Ceo Mark Heine relativeert de teleurstelling bij beleggers, en hoopt op veel klussen in de Verenigde Staten in het herstelplan van Joe Biden.