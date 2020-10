Piloten KLM akkoord met loonoffer voor herstructurering

De spanning steeg donderdag, omdat de directie er met de andere vakbonden al uit was.

Minister Hoekstra (Financiën) eist dat het personeel van KLM arbeidsvoorwaarden inlevert voor de leningen met staatssteun. Eerder op de dag waren de grond-en cabinebonden al akkoord met een loonoffer, en later ook met een sociaal plan.

’In belang van KLM’

Details geven de vakbonden en KLM nauwelijks. In grote lijnen komt het er op neer dat het personeel de toegezegde loonsverhogingen niet krijgt. Hogere inkomens leveren ook nog een dertiende maand in en een winstuitkering. Dit alles moet bij elkaar €180 miljoen opleveren.

Minister Hoekstra laat donderdagavond weten het akkoord ’goed en in het belang van KLM’ te vinden. Over de inhoud kon Hoekstra nog weinig zeggen: „We gaan het herstructureringsplan in de komende periode beoordelen en zullen de Tweede Kamer over de uitkomst informeren.”