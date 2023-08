Rabobank verdubbelt winst dankzij hogere rente

Onder de streep hield het financiële concern over de eerste zes maanden van het jaar 2,5 miljard euro over. In dezelfde periode vorig jaar maakte Rabobank nog een kleine 1,3 miljard euro winst. Dit kwam voornamelijk vanwege een sterke groei van de rente-inkomsten.

ING en ABN Amro zagen hun resultaat afgelopen kwartaal al bijna verdubbelen ten opzichte van een jaar eerder. De grootbanken schroefden hun spaarrente maar beperkt op, terwijl bijvoorbeeld huizenkopers beduidend meer rente moeten betalen voor hypotheken.

Kritiek

Op de forse winsten van de banken is ook kritiek. Oxfam Novib drong er woensdag al op aan dat Nederland met een extra belasting voor banken komt. In de ogen van de ontwikkelingsorganisatie zou Nederland een voorbeeld kunnen nemen aan Italië waar de regering dit jaar een extra belasting gaat heffen op de zogeheten overwinsten van banken in het land.

Banken zelf zien niets in zo’n voorstel. Anders zou de financiering van „zeer noodzakelijke investeringen van consumenten en bedrijven” onder druk komen te staan, liet de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) weten.

Druk

Rabobank, actief in 38 landen, telt in Nederland naar eigen zeggen negen miljoen klanten. Het verstrekt voor €74 miljard aan krediet aan de agrarische sector en producenten van voedsel.