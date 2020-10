Grote overname in vakantiehuizen

OYO voegt zo 17.000 vakantiewoningen in Europa toe aan de huidige 140.000 huisjes. TUI wil terug naar de kernactiviteiten als reisorganisatie met eigen vliegmaatschappij en hotels. OYO heeft de ambitie volgens een woordvoerster om de top-3 positie te versterken.

Privacy en ruimte

„In deze coronatijd zijn particuliere huizen populair vanwege de privacy en ruimte in de natuur, aan het strand, in de bergen en bossen. Daarom willen we juist nu ons Europese aanbod flink uitbreiden. We kijken dan ook naar meerdere overnames. We ontvangen nu bijna drie miljoen gasten per jaar”, vertelt ze.

OYO-topman Raj Kamal ziet vooral groei in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Italië. TUI Duitsland had begin dit jaar dochter Wolters Reisen afgestoten aan de e-Hoi groep. Die verkoopt de touroperator TUI Ferienhaus nu door aan OYO. Er wordt geen overnameprijs bekendgemaakt.