Aegon niet aansprakelijk voor teleurstellend pensioen

Valt dat even tegen: bijna duizend euro minder pensioen dan verwacht. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Westend61

Amsterdam - De aanhoudend lage rente speelt veel gepensioneerden parten. Een man die in 1992 een pensioenverzekering afsloot, verwachtte een jaarlijkse uitkering van omgerekend €4389. In werkelijkheid krijgt hij bijna duizend euro minder. Dat is zuur, maar de verzekeraar hoeft het niet aan te vullen, vindt klachteninstituut Kifid.