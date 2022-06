Premium Het beste van De Telegraaf

Piloten springen bij in beveiliging Schiphol: ’Elke vakantie die we kunnen redden is er één’

Gezagvoerder Peter Westerneng: „Het is beter om de handen uit de mouwen steken dan thuis te zitten.” Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen Air France-KLM 1.215 %

Amsterdam - Piloten van een aantal luchtvaartmaatschappijen KLM, Transavia en TUI willen de komende tijd bijspringen bij de handbagagecontrole op Schiphol. Door het personeelstekort staan daar nog steeds lange rijen. „Elke vakantie die we kunnen redden is er een.”